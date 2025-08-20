Annunciato Tropico 7, uscirà nel 2026

Kalypso Media e Gaming Minds Studios hanno annunciato Tropico 7, il nuovo capitolo della celebre saga gestionale che mette i giocatori nei panni di un dittatore di un paradiso tropicale.

Avremo modo di pianificare e costruire complesse strutture urbane, così da soddisfare le molteplici esigenze dei sudditi, dando indicazioni precise all’esercito, promulgando editti e governando il proprio paradiso dall’alto del palazzo presidenziale. Nel gioco saranno presenti 5 mappe campagna, 10 scenari extra, una ventina di mappe sandbox e un generatore di mappe casuali. Inoltre, le isole saranno le più grandi mai viste nella serie.

Tropico 7 sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso del 2026. La data di uscita definitiva non è ancora stata comunicata.