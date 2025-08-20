L'RPG narrativo Rue Valley uscirà su PC e console a novembre

Il publisher Owlcat Games e gli sviluppatori di Emotion Spark Studio hanno annunciato la data di uscita di Rue Valley, un videogioco di ruolo narrativo che racconta le vicende di un uomo bloccato in un loop temporale.

Affrontando le sfide dovute alla sua precaria condizione mentale, il personaggio principale deve emergere dagli abissi, avventurandosi nell’anomalia che ha colpito la cittadina di Rue Valley per scoprirne le origini, intraprendendo al contempo un viaggio alla scoperta di sé stesso. Ogni giorno sembrerà una dura battaglia contro le ombre della propria mente.

Gli sviluppatori promettono un sistema ruolistico che permetterà di modificare le caratteristiche e la personalità del personaggio principale attraverso i dialoghi e le interazioni di gioco. Sarà inoltre possibile sperimentare effetti di stato che ne altereranno la personalità: per esempio il protagonista diventerà più estroverso ubriacandosi, o estremamente sensibile se ansioso.

Infine, per affrontare al meglio le tematiche legate alla salute mentale, gli sviluppatori fanno sapere di aver coinvolto un team di esperti e professionisti medici, così da garantire autenticità e sensibilizzare i giocatori su tali tematiche.

Rue Valley sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dall’11 novembre.