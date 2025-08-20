StreumOn Studio annuncia l'action roguelite DAIMON BLADES

StreumOn Studio ha annunciato il suo prossimo progetto: stiamo parlando di DAIMON BLADES, un nuovo action in soggettiva con struttura roguelite. O meglio, un “affetta-tutto in prima persona” come viene definito dagli sviluppatori.

Ambientato nello stesso universo narrativo di E.Y.E: Divine Cybermancy, il titolo di debutto dello studio francese, DAIMON BLADES metterà i giocatori nei panni di membri di Secreta, un misterioso culto di monaci guerrieri che hanno giurato di fermare l’avanzata demoniaca a qualsiasi costo. Da soli o in compagnia di altri tre amici, dovremo avventurarci nei Regni Daimon per raccogliere risorse, craftare armamenti, sbloccare nuove abilità e trasformare il nostro personaggio ammazza-demoni in un vero e proprio boia infernale.

DAIMON BLADES sarà disponibile su PC tramite l’Accesso Anticipato di Steam dal prossimo 3 settembre. Secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori, la versione completa dovrebbe essere pronta nel corso dell’estate del 2026, salvo imprevisti.