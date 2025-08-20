1348 Ex Voto è il videogioco di debutto dello studio italiano Sedleo

Lo studio di sviluppo indipendente italiano Sedleo, al suo debutto, e il publisher Dear Villagers hanno presentato 1348 Ex Voto. Si tratta di un action adventure ambientato nell’Italia del XIV secolo, sul finire del Medioevo.

Seguiremo le vicende di Aeta (interpretata da Alby Baldwin), una giovane cavaliera errante impegnata in un viaggio attraverso la Penisola per trovare e salvare Bianca (Jennifer English), la persona a lei più cara. Lungo il cammino, dovrà affrontare folli fanatici, feroci briganti e mercenari temprati dalla battaglia, il tutto sullo sfondo di una pestilenza virulenta che minaccia di fare a pezzi una società già fragile.

“Siamo entusiasti di mostrarvi finalmente il frutto della nostra passione e del nostro duro lavoro degli ultimi anni: 1348 Ex Voto,” ha dichiarato il game director Tom Oceano. “Teniamo molto alla storia di questo gioco: parla di onore, giustizia e sacrificio in tempi in cui il significato di queste parole era ormai quasi del tutto perduto. Siamo onorati di poter condividere con voi questo titolo e speriamo davvero che apprezziate giocarci tanto quanto noi abbiamo apprezzato crearlo.”

Viene fatto sapere che gli sviluppatori hanno collaborato con degli esperti del settore per creare un sistema di combattimento ispirato alle arti marziali storiche europee, cercando di ricreare al contempo la bellezza dell’Italia rurale del XIV secolo. Durante l’avventura dovremo sfruttare le conoscenze marziali di Aeta per cogliere di sorpresa e sopraffare i nemici scegliendo strategicamente tra due diverse pose di combattimento, a una e a due mani. Inoltre, trovando libri di abilità, potremo sbloccare nuove combinazioni e personalizzare lo stile di combattimento di Aeta.

1348 Ex Voto sarà disponibile su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S all’inizio del 2026.