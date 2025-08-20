Annunciato l'horror multiplayer asimmetrico Halloween

IllFonic ha annunciato Halloween, un nuovo videogioco horror multiplayer sviluppato da Gun Interactiv, in collaborazione con Compass International Pictures e Further Front.

Ispirato al celebre film diretto da John Carpenter, Halloween offrirà un’esperienza horror stealth asimmetrica in cui il temibile killer Michael Myers darà la caccia ai cittadini di Haddonfield, mentre i giocatori che vestiranno i panni dei civili proveranno a salvare gli ignari abitanti prima che sia troppo tardi. Chi giocherà nei panni di Michael Myers dovrà seminare il terrore nel buio e tagliare le linee telefoniche per impedire alla polizia di rovinare la festa, laddove i civili dovranno avvisare i residenti di Haddonfield del pericolo e cercare un modo per contattare le autorità.

“Collaborare con Compass International Pictures e Further Front è stato un sogno,” ha dichiarato Charles Brungardt, CEO e co-fondatore di IllFonic. “In quanto detentori dei diritti del film e produttori del gioco, ci hanno fornito preziosi spunti per rimanere fedeli all’anima del film del 1978. La loro immensa passione per Michael Myers ci ha spinto a creare qualcosa che i fan del franchise apprezzeranno davvero”.

“Siamo entusiasti di aver collaborato con il fantastico team di IllFonic per portare finalmente la versione digitale definitiva di Halloween e Michael Myers ai fan dei videogiochi di tutto il mondo” ha affermato Malek Akkad, Presidente di Compass International Pictures, Inc.

Halloween verrà pubblicato su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel 2026.