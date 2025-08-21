Daedalic annuncia Star Trek Voyager: Across the Unknown

Daedalic Entertainment ha annunciato Star Trek Voyager: Across the Unknown, un nuovo videogioco strategico di stampo survival in sviluppo presso Gamexcite.

Dopo essere stata catapultata nel Quadrante Delta, la U.S.S. Voyager si ritrova gravemente danneggiata e necessita di riparazioni urgenti. Per questo è necessario rimettere in sesto le stanze distrutte, assicurasi che il supporto vitale funzioni e che le riserve energetiche siano sufficienti a garantire la sopravvivenza di ciò che resta dell’equipaggio. Per garantire che la nave abbia tutto ciò di cui ha bisogno per il lunghissimo viaggio di ritorno, bisogna decidere cosa costruire e quando tra i sistemi della nave, gli alloggi per l’equipaggio, le strutture industriali e di ricerca.

Star Trek Voyager: Across the Unknown permette ai giocatori di prendere il controllo della U.S.S. Voyager e plasmarne il viaggio verso la Terra a proprio piacimento, anche attraverso scenari “What if?” in cui sarà possibile prendere decisioni diverse rispetto a quelle compiute dal Capitano Janeway nella serie TV. Inoltre, il gioco presenta elementi roguelike, pertanto in ogni partita bisognerà affrontare situazioni diverse.

Star Trek Voyager: Across the Unknown sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Al momento non è stata comunicata alcuna data di uscita.