Styx: Blades of Greed mostra il suo gameplay in un nuovo trailer

Nacon e Cyanide Studios hanno pubblicato un nuovo trailer di gameplay di Styx: Blades of Greed, il nuovo capitolo della serie stealth nata inizialmente come spin-off di Of Orcs and Men.

Nel gioco torneremo a impersonare l’astuto goblin Styx, il quale nel corso degli anni è riuscito a perfezionare l’arte della furtività. Ora il suo obiettivo è mettere le mani sul Quarzo, la risorsa più preziosa al mondo, ma anche la più pericolosa. Riprendendo la formula di gioco già vista in azione nei primi due titoli della serie, Styx: Blades of Greed si prefigge l’obiettivo di mettere la libertà e la creatività al centro dell’esperienza. Potremo esplorare vasti ambienti nella loro verticalità e padroneggiare nuovi strumenti e poteri.

Il protagonista avrà a disposizione una vasta gamma di abilità, tra cui la Clonazione e l’Invisibilità dai videogiochi precedenti. In più, grazie al Quarzo potrà sfruttare i poteri del Controllo mentale e dello Spostamento temporale per superare i nemici appartenenti al temibile ordine della Mano Nera. Styx potrà inoltre contare su un aliante per spostarsi rapidamente planando nei cieli.

Styx: Blades of Greed sarà disponibile questo autunno su PC, PS5 e Xbox Series X|S.