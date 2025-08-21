Team17 ha presentato Hell Let Loose: Vietnam

Team17 ed Expression Games hanno presentato Hell Let Loose: Vietnam, un nuovo sparatutto in soggettiva multiplayer ambientato durante la cruenta Guerra del Vietnam.
Gli sviluppatori spiegano di essere impegnati nella creazione di un’esperienza autentica che riproduca in maniera storicamente sensibile gli eventi accaduti durante il conflitto armato in Vietnam, tra il 1965 e il 1973. Mantenendo le fondamenta del primo gioco della serie, Hell Let Loose: Vietnam impiega una combinazione di armi, supporti aerei, navali, corazzati, di fanteria per riprodurre quel feeling amato dai fan del titolo originale in scontri 50 contro 50.
Hell Let Loose: Vietnam verrà pubblicato su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso del 2026.
