The Blood of Dawnwalker torna a mostrarsi in video

Bandai Namco e Rebel Wolves hanno diffuso ulteriori dettagli su The Blood of Dawnwalker, l’action RPG per PC e console in uscita l’anno prossimo.

Il game director Konrad Tomszkiewicz e il lead quest designer Rafal Jankowski presentano alcune delle caratteristiche principali del gioco, il quale racconta le vicende di Coen, una creatura umana di giorno che si trasforma in un vampiro di notte. Lo scopo del gioco è salvare la famiglia di Coen rinchiusa nel castello dei signori vampirici. Per farlo, il protagonista potrà assaltare la fortezza sin dall’inizio del gioco, ma la vittoria sarà estremamente difficile; oppure, Coen potrà stringere alleanze e risolvere quest per accumulare esperienza e sbloccare nuove abilità, ma per farlo avrà a disposizione solamente trenta giorni.

Gli sviluppatori parlano del sistema di combattimento, che cambia a seconda della natura di Coen: di giorno il protagonista potrà usare armi bianche e magie del sangue, mentre di notte avrà a disposizione tutti i suoi poteri vampirici per avere la meglio sui nemici.

Ricordiamo che The Blood of Dawnwalker sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel 2026.