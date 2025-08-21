Warhammer 40,000: Mechanicus II, una panoramica sul gameplay

Kasedo Games e Bulwark Studios hanno diffuso un nuovo trailer di Warhammer 40,000: Mechanicus II che offre una panoramica sul gameplay di questo tattico a turni per PC e console.

In questo sequel saranno presenti due campagne single player, una per ognuna delle fazioni giocabili: l’Adeptus Mechanicus guidato dal Magos Dominus Faustinius e i Necron della dinastia Sankhotep guidati da Nefershah. Ogni campagna presenta eventi narrativi, oltre ovviamente a numerose battaglie tattiche a turni.

Torna il gameplay “leader-centrico” in cui l’eroe principale è il fulcro di ogni squadra, mentre le altre unità sono sacrificabili per raggiungere la vittoria. Vengono inoltre introdotte nuove meccaniche di distruzione dei livelli, con coperture che possono essere create o distrutte dai propri attacchi o da quelli nemici. Tra una missione e l’altra, infine, è possibile ricercare nuove tecnologie e personalizzare i propri leader.

Purtroppo Warhammer 40,000: Mechanicus II è ancora sprovvisto di una data di uscita, ma sappiamo che sarà disponibile prossimamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S.