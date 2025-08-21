Ghost of Yotei: annunciato il DLC gratuito Legends

Sony e Sucker Punch hanno annunciato il DLC Legends per Ghost of Yotei, in arrivo dopo il lancio del gioco con un aggiornamento gratuito.

Legends presenterà missioni storia per due giocatori e scontri survival per quattro giocatori. In questa occasione, sarà possibile giocare nei panni di una delle quattro classi di personaggi e affrontare versioni demoniache e giganti dei membri dei Sei di Yotei, oltre ad altri nemici.

Ricordiamo che Ghost of Yotei sarà disponibile solo su PS5 dal 2 ottobre, mentre il DLC Legends verrà pubblicato nel corso del 2026.