FORUM
Ghost of Yotei: annunciato il DLC gratuito Legends

Ghost of Yotei

PS5

Ghost of Yotei: annunciato il DLC gratuito Legends

Daniele Dolce

Sony e Sucker Punch hanno annunciato il DLC Legends per Ghost of Yotei, in arrivo dopo il lancio del gioco con un aggiornamento gratuito.

Legends presenterà missioni storia per due giocatori e scontri survival per quattro giocatori. In questa occasione, sarà possibile giocare nei panni di una delle quattro classi di personaggi e affrontare versioni demoniache e giganti dei membri dei Sei di Yotei, oltre ad altri nemici.

Ricordiamo che Ghost of Yotei sarà disponibile solo su PS5 dal 2 ottobre, mentre il DLC Legends verrà pubblicato nel corso del 2026.

Articolo precedente

Warhammer 40,000: Mechanicus II, una panoramica sul gameplay

Articolo successivo

Wild Blue: il gameplay dello shooter che strizza l'occhio a Star Fox

Condividi con gli amici










Inviare

Password dimenticata