Wild Blue: il gameplay dello shooter che strizza l'occhio a Star Fox

Humble Games e gli sviluppatori di Chuhai Labs hanno pubblicato un trailer di gameplay di Wild Blue, un nuovo sparatutto su rotaie che strizza l’occhio alla saga di Star Fox.

Il gioco viene definito una lettera d’amore ai classici sparatutto su rotaie degli anni Novanta. Qui vestiremo i panni di Bowie Stray, che assieme alla sua squadra di animali antropomorfi della Blue Bombers deve fare i conti con le forze d’assalto del malvagio Grimclaw. Se tutto ciò vi ricorda Star Fox, sappiate che Chuhai Labs è uno studio di sviluppo giapponese con base a Tokyo fondato da Giles Goddard, uno dei primi sviluppatori occidentali assunti da Nintendo, il quale ha contribuito a dar vita proprio alla saga di Star Fox. Goddard è anche il programmatore che ha realizzato il volto interattivo di Mario in Super Mario 64.

Wild Blue sarà disponibile prossimamente su PC tramite Steam. La data di uscita non è stata ancora annunciata.