The Expanse: Osiris Reborn, un trailer dedicato alle location

Owlcat Games ha confezionato un nuovo trailer per mostrare alcune delle location di The Expanse: Osiris Reborn, l’action RPG ambientato nell’universo dell’omonima saga di romanza e della serie TV.

Il filmato mostra la stazione sulla luna Ganymede e il porto spaziale di Ceres, mentre viene suggerita la presenza di Eros, uno dei luoghi principali al centro delle vicende narrate nella saga di romanzi. Inoltre, gli sviluppatori hanno confermato che nel gioco vestiremo i panni di due personaggi: due gemelli impiegati come mercenari della Pinkwater Security. I protagonisti saranno completamente personalizzabili, a partire dal sesso fino alle fattezze e alle origini (terrestre, marziano, cinturiano).

The Expanse: Osiris Reborn sarà disponibile prossimamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S.