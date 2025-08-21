Hollow Knight: Silksong in uscita su PC e console a settembre

Dopo oltre sei anni dalla sua presentazione ufficiale, Hollow Knight: Silksong è finalmente pronto per l’uscita su PC e console.

Lo studio di sviluppo ha appena annunciato che il gioco sarà disponibile tra appena due settimane, dal 4 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2. Inoltre, Hollow Knight: Silksong sarà incluso sin dal lancio nel catalogo del servizio Game Pass.

Ricordiamo che Silksong è un metroidvania bidimensionale che permetterà ai giocatori di controllare Hornet, una cacciatrice letale impegnata in un pellegrinaggio verso il picco del suo regno, Hallownest.