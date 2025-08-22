Bye Sweet Carole uscirà all'inizio di ottobre

Il publisher Maximum Entertainment e lo studio di sviluppo indipendente Little Sewing Machine hanno annunciato la data di uscita di Bye Sweet Carole, l’avventura a tinte horror diretta da Chris Darril, già autore della serie Remothered.

Di seguito la sinossi ufficiale: “Ambientato agli inizi del 1900, in un’epoca in cui il fenomeno del movimento politico femminista comincia a scuotere la nazione britannica, la giovane Lana Benton, ospite del tetro orfanatrofio Bunny Hall, è la sola ed unica a sospettare che la sua migliore amica Carole non sia semplicemente scappata. La corrispondenza segreta tra Carole e un misterioso “francese” spinge Lana ad indagare tanto da ritrovarsi a sopravvivere in bilico tra il mondo mortale e il fantastico regno di Corolla che, sotto la crudele influenza del terrificante Mr. Kyn, l’insensibile gufo Velenia, e fameliche colonie di conigli di pece, sta perendo inesorabilmente.”

Bye Sweet Carole sarà disponibile su PC via Steam, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch dal prossimo 9 ottobre.