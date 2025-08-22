Annunciato lo strategico Battlestar Galactica: Scattered Hopes

Dotemu e Alt Shift hanno presentato Battlestar Galactica: Scattered Hopes, un nuovo videogioco strategico con struttura roguelite in arrivo prossimamente su PC.
Battlestar Galactica: Scattered Hopes ci mette nei panni di un capitano alla guida di una flotta di sopravvissuti in fuga dall’assalto della flotta dei cyloni ai danni dell’umanità. Lo scopo del gioco sarà quello di ricongiungersi con la flotta principale guidata dall’ammiraglio Adamo, esplorando pianeti e punti di interesse sulla rotta verso la salvezza.
Il gioco presenterà degli elementi survival: dall’allocazione delle risorse sempre più scarse alla gestione degli interessi spesso divergenti delle fazioni che fanno parte della flotta. Sarà inoltre necessario individuare gli impostori cyloni infiltrati tra i sopravvissuti umani.
Inoltre, bisognerà affrontare battaglie strategiche in tempo reale contro la flotta dei cyloni, sempre a caccia dei pochi umani superstiti. Dovremo schierare le squadriglie e lanciare i missili nucleari, con la possibilità di sfruttare la pausa tattica per pianificare gli attacchi contro un nemico sempre in netta superiorità numerica. Infine, il gioco presenta una generazione procedurale dei contenuti, così che ogni partita sia diversa dalle precedenti.
Battlestar Galactica: Scattered Hopes sarà disponibile su PC via Steam nel corso del primo trimestre del 2026.