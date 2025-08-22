Valor Mortis è un nuovo soulslike dagli autori di Ghostrunner

One More Level, lo studio autore della serie Ghostrunner, ha presentato il soulslike con visuale in prima persona Valor Mortis.

Ambientato in una versione alternativa dell’Europa napoleonica, il videogioco dello studio polacco racconterà le vicende di William, un soldato della Grande Armée riportato in vita da un cimitero di guerra grazie a un misterioso potere corrotto. Ora William deve affrontare gli abomini infestati della Guardia Eterna di Napoleone per scoprire la verità che si cela dietro la terribile piaga che si è diffusa nel continente e la natura della sua empia resurrezione.

“Con Valor Mortis, volevamo provare qualcosa di nuovo e originale: un’esperienza più dark, pur offrendo ai giocatori una vera sfida“, ha dichiarato Szymon Bryla, CEO di One More Level. “Dopo Ghostrunner, sapevamo di avere le basi per creare un titolo FPP [prospettiva in prima persona NdR], ma questa volta in un genere Soulslike. Allo stesso tempo, volevamo rimanere fedeli a ciò che sappiamo fare meglio: creare videogiochi impegnativi per utenti hardcore, ambientati in un mondo coinvolgente e vasto, dimostrando al contempo che lo studio è cresciuto rispetto ai nostri progetti precedenti. Valor Mortis è un’interpretazione innovativa, nuova e originale del genere Soulslike che non vediamo l’ora che i giocatori possano provare“.

Valor Mortis sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso del 2026.