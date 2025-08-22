Road Kings è il nuovo simulatore di autotrasportatore di Saber

Saber Interactive ha presentato Road Kings, un nuovo simulatore di autotrasportatore edito da Focus Entertainment, in arrivo su PC e console l’anno prossimo.

Ambientato nel profondo sud degli Stati Uniti d’America, Road Kings ci metterà al volante di un autoarticolato da 40 tonnellate per trasportare carichi sulle pianure costiere degli USA meridionali, dalla trafficata Jacksonville alla storica Savannah, destreggiandosi tra incarichi, rimorchi e percorsi diversi.

Gli sviluppatori promettono una simulazione dove ogni elemento avrà una grande importanza: a partire dalle condizioni del veicolo (peso, usura, freni, coppia, pneumatici, trasmissione) fino al meteo dinamico e alle superfici stradali. Dovremo affrontare viaggi sulle lunghe distanze a bordo di camion ricreati fedelmente, esplorando biomi dettagliati, tra monumenti famosi e sfide imprevedibili.

Nel gioco avremo modo di passare da impiegato a proprietario di un’azienda. In questo caso potremo diversificare la lista clienti, oppure diventare il fornitore preferito di poche e selezionate compagnie. Per avere successo bisognerà battere i rivali, guadagnare una solida reputazione tra le agenzie e farla fruttare al massimo. Inoltre, con il multigiocatore asincrono potremo entrare in un’azienda di un altro giocatore o creane una propria, per poi scala le classifiche globali.

Road Kings sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso del 2026.