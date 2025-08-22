Anno 117: Pax Romana, presto disponibile la demo per PC

Ubisoft ha annunciato che presto verrà pubblicata la demo di Anno 117: Pax Romana, il gestionale cittadino in lavorazione presso Ubisoft Mainz.
Il dimostrativo sarà disponibile solamente su PC dal 2 al 16 settembre. La demo permetterà ai giocatori di decidere dove stabilire il proprio insediamento: nella provincia del Latium, vicino Roma, oppure nelle terre di Albione, al di là della Manica. Naturalmente luoghi diversi portano con sé sfide differenti: per esempio, nella provincia di Albione bisognerà fare i conti con i popoli celtici, scegliendo se tollerare o addirittura abbracciare le tradizioni e gli usi delle popolazioni autoctone, oppure se forzarne la romanizzazione.
Ricordiamo che Anno 117: Pax Romana sarà disponibile dal 13 novembre. Sebbene la demo verrà pubblicata solo su PC, il gioco completo arriverà anche su PS5 e Xbox Series X|S.