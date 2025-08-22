Europa Universalis V in uscita a novembre su PC

Paradox Interactive ha annunciato la data di uscita di Europa Universalis V, il grand strategy sviluppato da Paradox Tinto ambientato nei circa cinque secoli di storia che vanno dalla fine del Medioevo all’epoca delle grandi rivoluzioni, permettendo ai giocatori di guidare una tra le centinaia di nazioni a disposizione.

È stato annunciato che Europa Universalis V verrà pubblicato su PC tramite Steam il prossimo 4 novembre al prezzo di € 59,99. Inoltre, è stata presentata la Premium Edition che include, oltre al gioco base, anche l’accesso a tre espansioni future e lo sblocco immediato di un pacchetto di oggetti estetici che aggiunge 8 luoghi sacri storici alla mappa di gioco.

I DLC in arrivo sono Fate of the Phoenix, incentrato sull’Impero Bizantino e sulla minaccia Ottomana; Across the Pillars, basato sulla lotta per il futuro della penisola iberica con un focus sul controllo di Gibilterra; infine The Auld Alliance, che introdurrà nuovi contenuti storici per Francia e Scozia. I contenuti aggiuntivi verranno pubblicati rispettivamente nel secondo, terzo e quarto trimestre del 2026.