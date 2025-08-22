Cambio al vertice di Bungie: il CEO Pete Parsons si dimette

Dopo più di venti anni trascorsi nello studio e circa dieci a capo di Bungie, il CEO Pete Parsons si è dimesso. Al suo posto gli succederà Justin Truman, altro veterano dello studio di sviluppo e attualmente general manager di Destiny 2.

“Dopo oltre due decenni trascorsi a contribuire alla costruzione di questo incredibile studio, alla creazione della Bungie Foundation e alla crescita di comunità stimolanti attorno alle nostre opere, ho deciso di passare il testimone,” ha dichiarato Pete Parsons tramite un comunicato ufficiale. “Questo viaggio è stato l’onore di una vita. Sono profondamente orgoglioso dei mondi che abbiamo costruito insieme e dei milioni di giocatori che li considerano casa – e soprattutto mi sento privilegiato per aver avuto l’opportunità di lavorare a fianco delle menti incredibili di Bungie.”

“Mi impegno a supportare e lavorare al fianco di ogni membro del team, mentre continuiamo a dedicare anima e corpo a questi mondi. Mondi che amiamo e che speriamo siano valsi il vostro tempo e la vostra passione. Perché in definitiva, quei mondi esistono e prosperano solo con voi al loro interno,“ ha affermato Justin Truman. “Adesso stiamo lavorando alacremente, sia su Marathon che su Destiny. Al momento teniamo la testa bassa, ma avremo altro da mostrarvi su entrambi i fronti più avanti nel corso dell’anno.”

Truman si trova ora a guidare Bungie attraverso uno dei periodi più difficili e complessi della sua storia, tra un Destiny 2 ai minimi storici dopo il deludente lancio dell’espansione I Confini del Destino, e un Marathon impantanato nello scandalo che ha coinvolto il suo team artistico, tanto da costringere lo studio a rinviarne l’uscita inizialmente prevista per settembre.