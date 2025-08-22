PlayStation vende le sue quote dell'EVO a NODWIN Gaming

A distanza di poco più di quattro anni dall’acquisizione, la divisione PlayStation ha ceduto le sue quote dell’EVO a NODWIN Gaming, una società specializzata in eSport di proprietà dell’indiana Nazara Technologies.

Nonostante abbia venduto le sue quote dell’Evolution Championship Series acquisite nel 2021, Sony Interactive Entertainment rimarrà uno degli sponsor principali della manifestazione dedicata ai picchiaduro fino al 2028. “SIE diventerà un nuovo sponsor globale di Evo fino al 2028,” si legge nel comunicato. “Continuerà a impegnarsi nei confronti della community dei picchiaduro attraverso la piattaforma PlayStation Tournaments e prodotti chiave attualmente in fase di sviluppo che si rivolgono agli appassionati di picchiaduro.”

Inoltre, è stato annunciato che Qiddiya investirà in RTS, l’altra società co-proprietaria che gestisce l’EVO, impegnandosi a sua volta a rimanere partner della manifestazione fino al 2027. Segnaliamo che Qiddiya è una società di investimenti di proprietà del Fondo di Investimenti Pubblici della corona saudita, il cui presidente è Mohammed bin Salman, principe ereditario dell’Arabia Saudita accusato di azioni repressive e crimini, tra cui l’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi.