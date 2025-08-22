Gamescom 2025: le novità e gli annunci dalla fiera di Colonia

Ora che la Gamescom 2025 si avvia alla sua conclusione, ecco un comodo recap delle principali notizie che abbiamo pubblicato in questi giorni. Tra annunci, novità e anteprime dei videogiochi in arrivo in questa seconda metà dell’anno e nel 2026 (e a volte anche oltre).

Innanzitutto vi invitiamo a leggere le anteprime di Resident Evil Requiem e di Pragmata, che il nostro Nicolò Paschetto ha provato proprio in vista della fiera di Colonia. Di seguito, invece, trovate tutte le news che abbiamo prodotto dall’apertura della kermesse tedesca.