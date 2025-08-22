Gamescom 2025: le novità e gli annunci dalla fiera di Colonia

Ora che la Gamescom 2025 si avvia alla sua conclusione, ecco un comodo recap delle principali notizie che abbiamo pubblicato in questi giorni. Tra annunci, novità e anteprime dei videogiochi in arrivo in questa seconda metà dell’anno e nel 2026 (e a volte anche oltre).
Innanzitutto vi invitiamo a leggere le anteprime di Resident Evil Requiem e di Pragmata, che il nostro Nicolò Paschetto ha provato proprio in vista della fiera di Colonia. Di seguito, invece, trovate tutte le news che abbiamo prodotto dall’apertura della kermesse tedesca.
- Annunciato Shenmue III Enhanced per PC e console
- BlackMill Games annuncia l’FPS bellico Gallipoli
- StarRupture in uscita in Accesso Anticipato a gennaio
- Annunciato Warhammer 40,000: Dawn of War IV, in uscita nel 2026
- Call of Duty: Black Ops 7 in uscita a novembre su PC e console
- Svelato LEGO Batman: L’eredità del Cavaliere Oscuro
- CI Games presenta Lords of the Fallen II
- Game Science annuncia Black Myth: Zhong Kui
- Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, svelata la data di uscita
- ZA/UM annuncia il videogioco di ruolo ZERO PARADES
- John Carpenter’s Toxic Commando mette in mostra il suo gameplay
- Kingdom Come: Deliverance II, svelato il DLC Legacy of the Forge
- High On Life 2 in uscita a febbraio su PC e console
- Annunciato Tropico 7, uscirà nel 2026
- L’RPG narrativo Rue Valley uscirà su PC e console a novembre
- StreumOn Studio annuncia l’action roguelite DAIMON BLADES
- 1348 Ex Voto è il videogioco di debutto dello studio italiano Sedleo
- Annunciato l’horror multiplayer asimmetrico Halloween
- Daedalic annuncia Star Trek Voyager: Across the Unknown
- Styx: Blades of Greed mostra il suo gameplay in un nuovo trailer
- Team17 ha presentato Hell Let Loose: Vietnam
- The Blood of Dawnwalker torna a mostrarsi in video
- Warhammer 40,000: Mechanicus II, una panoramica sul gameplay
- Ghost of Yotei: annunciato il DLC gratuito Legends
- Wild Blue: il gameplay dello shooter che strizza l’occhio a Star Fox
- The Expanse: Osiris Reborn, un trailer dedicato alle location
- Hollow Knight: Silksong in uscita su PC e console a settembre
- Bye Sweet Carole uscirà all’inizio di ottobre
- Annunciato lo strategico Battlestar Galactica: Scattered Hopes
- Valor Mortis è un nuovo soulslike dagli autori di Ghostrunner
- Road Kings è il nuovo simulatore di autotrasportatore di Saber
- Anno 117: Pax Romana, presto disponibile la demo per PC
- Europa Universalis V in uscita a novembre su PC