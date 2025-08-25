Syberia Remastered in uscita su PC e console a novembre

Microids ha annunciato la data di uscita di Syberia Remastered, la versione rimodernata della celebre avventura grafica firmata da Benoît Sokal. Per l’occasione è stato diffuso un trailer che mette a confronto l’edizione originale del 2002 con questa nuova remastered.
Sviluppato in collaborazione da Virtuallyz Gaming e Microids Studio Paris, Syberia Remastered invita i giocatori a rivivere il viaggio di Kate Walker, un avvocato di New York alla ricerca di Hans Voralberg. Questa versione presenta un comparto grafico rimesso a nuovo, animazioni rinnovate e un’interfaccia modernizzata, puntando però a preservare il resto dell’opera originale.
Syberia Remastered sarà disponibile dal 6 novembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Verrà inoltre pubblicato per Meta Quest 3 il successivo 13 novembre.