Assassin's Creed Mirage otterrà un nuovo DLC gratuito

Ubisoft ha annunciato a sorpresa un nuovo DLC gratuito per Assassin’s Creed Mirage.
Questo contenuto aggiuntivo introdurrà un nuovo capitolo della storia e missioni inedite, nonché una location che andrà a espandere il mondo di gioco. Inoltre, l’aggiornamento gratuito porterà con sé delle non meglio specificate migliorie al gameplay del videogioco originale.
Per ora non si conoscono ulteriori dettagli, se non ché questo DLC gratuito di Assassin’s Creed Mirage vedrà la luce entro la fine dell’anno in corso. All’inizio dell’anno, indiscrezioni di stampa riportarono che Ubisoft avrebbe siglato un accordo con Savvy Games Group (una società controllata dal fondo sovrano dell’Arabia Saudita) proprio al fine di realizzare nuovi contenuti per Assassin’s Creed Mirage. L’annuncio di questo DLC sembrerebbe confermare quelle indiscrezioni.