Bandai Namco svela Tales of Xillia Remastered, in uscita a ottobre

Bandai Namco ha annunciato Tales of Xillia Remastered, versione rimaneggiata del classico JRPG uscito su PlayStation 3 nel 2011.

Tales of Xillia Remastered porterà i giocatori nel mondo di Rieze Maxia, dove spiriti e umani convivono in pace e armonia. Tuttavia questa armonia viene minacciata quando Jude Mathis, un giovane studente della scuola di medicina, incontra Milla Maxwell, la Signora degli Spiriti, in una sfortunata serie di eventi che li porteranno a scoprire una pericolosa arma segreta nelle mani del regno di Rashugal. Ora entrambi fuggitivi, il pragmatico Jude e la spirituale Milla dovranno mettere da parte le proprie differenze per convincere il mondo alla pacifica convivenza tra le rispettive nazioni, mentre la guerra ormai incombe.

Questa versione rimasterizzata potrà contare su un comparto grafico aggiornato e varie modifiche che andranno a migliorare l’esperienza utente, tra cui il salvataggio automatico e l’accesso anticipato al Grade Shop. Inoltre, saranno inclusi alcuni contenuti scaricabili della versione originale, tra cui costumi dei personaggi, oggetti bonus e altri extra.

Tales of Xillia Remastered uscirà il 31 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.