Annunciato Surviving Mars: Relaunched per PC e console

A distanza di più di sette anni dall’uscita dell’originale, ecco che Paradox Interactive e Haemimont Games hanno annunciato Surviving Mars: Relaunched. Si tratta di una nuova versione rimasterizzata ed espansa del gestionale fantascientifico che vede i giocatori impegnati a colonizzare il Pianeta Rosso.

Questa nuova versione include le espansioni pubblicate in precedenza, più il nuovo contenuto aggiuntivo Martian Assembly. Quest’ultimo introdurrà un sistema politico dinamico attraverso il quale gestire con maggiore accuratezza i coloni marziani, promulgando leggi e cercando di bilanciare le esigenze e le richieste dei cittadini, mantenendo la pace e procedendo a sviluppare un piano a lungo termine per Marte. Inoltre le espansioni dell’originale saranno rielaborate, mentre il comparto grafico verrà aggiornato agli standard odierni.

Surviving Mars: Relaunched uscirà prossimamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S.