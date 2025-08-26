L’action platform retro-futuristico REPLACED è stato rinviato al prossimo anno. Ne hanno dato notizia gli sviluppatori di Sad Cat Studios, che in un breve comunicato ne annunciano lo spostamento della data di uscita.

“Sappiamo che la nostra community non vede l’ora di giocare a REPLACED e non è un segreto che ci sia voluto più tempo del previsto per consegnarlo a tutti – ce ne scusiamo“, ha affermato il game director Yura Zhdanovich. “Abbiamo sempre cercato di fare ciò che è giusto per il progetto, il che a sua volta significa offrirvi un’esperienza davvero speciale. La buona notizia è che ora siamo molto vicini a portare a termine la produzione e REPLACED arriverà su PC e Xbox Series X|S nella primavera del 2026“.

REPLACED è un action platform ambientato in un’America alternativa degli anni ’80, con combattimenti action e una storia distopica. Nel gioco vestiremo i panni di di R.E.A.C.H., un’intelligenza artificiale intrappolata in un corpo umano che ora cerca di adattarsi alla vita umana in quel di Phoenix-City. I fuorilegge dilagano in una società che ha preso una brutta piega a seguito di un catastrofico evento nucleare. Tutto è governato da corruzione e avidità e chi detiene il potere vede gli umani e i loro organi come nient’altro che denaro.