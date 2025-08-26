L'RPG Demonschool rinviato a causa di Hollow Knight: Silksong

Attraverso un comunicato diffuso nelle scorse ore, il publisher Ysbryd Games ha annunciato il rinvio di Demonschool, il videogioco di ruolo tattico in sviluppo presso Necrosoft Games. Il motivo dello spostamento in avanti della data di uscita è da ricondurre all’imminente pubblicazione di Hollow Knight: Silksong.

L’iniziale data di lancio di Demonschool era fissata al 3 settembre, esattamente un giorno prima dell’uscita del metroidvania di Team Cherry. “Dobbiamo ricordarci che dare visibilità a Demonschool è il nostro obiettivo principale,” ha dichiarato il publisher. “Pertanto, il team di Ysbryd è fermamente convinto che non faremmo alcun favore a Demonschool addentrandoci in acque di cui vediamo chiaramente il colore rosso sangue. Se il periodo di settembre sarà il momento di Silksong, allora dobbiamo spostarci altrove sul calendario per garantire a Demonschool il suo momento di visibilità.”

La nuova data di uscita di Demonschool è stata così fissata al 19 novembre 2025. Il gioco verrà pubblicato su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch. Viene inoltre precisato che il gioco non subirà ulteriori rinvii.