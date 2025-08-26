The Riftbreaker si aggiorna con la co-op online e nuovi contenuti

Exor Studios ha pubblicato un nuovo aggiornamento gratuito di The Riftbreaker che introduce varie novità, tra cui la co-op online e una serie di contenuti aggiuntivi.

Da oggi è possibile affrontare l’intera campagna e le modalità sopravvivenza in compagnia di un massimo di altri tre amici. Gli sviluppatori fanno sapere che tutte le missioni e le feature delle modalità single player sono state riadattate e migliorate per funzionare in cooperativa. Inoltre, è stato aggiunto un ulteriore arco narrativo che si sblocca dopo aver portato a termine la campagna principale: una volta completato, l’arco narrativo porterà a una nuova conclusione della storia di The Riftbreaker.

L’aggiornamento porta con sé anche nuovi nemici, più coriacei e potenti delle creature incontrate finora, un sistema di generazione casuale delle missioni nei biomi in cui sono già stati portati a termine gli incarichi principali, nonché varie modifiche al bilanciamento della difficoltà.

L’aggiornamento 2.0 di The Riftbreaker è ora disponibile su PC, mentre verrà pubblicato prossimamente su console.