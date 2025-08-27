Atari acquisisce i diritti di cinque franchise di Ubisoft

Atari ha annunciato l’acquisizione di tutti i diritti relativi a cinque franchise fino a questo momento di proprietà di Ubisoft. L’intenzione di Atari è quella di rendere disponibili questi cinque videogiochi sulle piattaforme attualmente in commercio.

Le proprietà intellettuali acquisite sono le seguenti:

Cold Fear (2005)

(2005) Child of Eden (2011)

(2011) I Am Alive (2012)

(2012) Grow Home (2015)

(2015) Grow Up (2016)

“Milioni di giocatori hanno vissuto questi mondi nel corso degli anni e questo accordo aprirà le porte ai giocatori veterani per rivisitare quei ricordi, invitando al contempo un nuovo pubblico a scoprirli per la prima volta“, ha dichiarato Deborah Papiernik, vicepresidente con delega ai New Business. “Atari ha una ricca tradizione videoludica e un profondo apprezzamento per questi titoli classici, e non vediamo l’ora di vedere come si evolveranno e come si connetteranno ai giocatori in modi nuovi e significativi“.

Atari fa sapere che pubblicherà nuovamente questi cinque videogiochi tramite la sua etichetta di publishing, mentre si impegna a esplorare nuove opportunità per espandere la loro portata tramite formati aggiornati ed eventuali nuovi contenuti.

“Ubisoft e Atari hanno entrambe una lunga tradizione nel creare mondi di cui i giocatori possono innamorarsi: videogiochi che hanno conquistato generazioni di giocatori non solo per come si giocano, ma anche per come ci hanno fatto sentire“, ha affermato Wade Rosen, presidente e CEO di Atari. “Siamo entusiasti di riproporre questi titoli e, al contempo, di esplorare nuovi modi per espandere e far evolvere questi franchise“.