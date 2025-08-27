La rediviva Acclaim trasmetterà uno showcase a settembre

Dopo essere stata riesumata lo scorso marzo da una cordata di investitori specializzati in sviluppo e publishing di videogiochi indie, la rediviva Acclaim è ora pronta a mostrare i suoi primi progetti dopo l’ennesima rinascita.

Tra poche settimane, per la precisione il 10 settembre alle 20:30 (ora italiana), verrà trasmesso il primo Play Acclaim Showcase. “Per decenni, Acclaim ha fatto parte della storia del gaming,” si legge nel comunicato. “Ora stiamo riportando in auge quell’energia con idee innovative, creatività audace ed esperienze indimenticabili.”

“Non siamo qui per inseguire fantasmi,” ha affermato Alex Josef, CEO della rinnovata Acclaim. “Siamo qui per prendere l’energia e il caos che hanno reso Acclaim indimenticabile e incanalarli in qualcosa di nuovo. I vecchi schermi si stanno rompendo, e quello che ne sta emergendo è qualcosa di emozionante e diverso“.