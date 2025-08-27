skate. uscirà in accesso anticipato a settembre

Electronic Arts e Full Circle hanno annunciato la data di uscita di skate., che verrà pubblicato in accesso anticipato su PC e console tra poche settimane.

Ambientato nella città di San Vansterdam, skate. è un videogioco multiplayer sul mondo dello skateboarding che punta a offrire un mondo aperto in cui scoprire luoghi dove fare skate, eseguire trick ed entrare in contatto o in competizione con altri utenti online. La città è composta da quattro quartieri: Hedgemont, Gullcrest, Market Mile e Brickswich, ognuno con un’atmosfera e sfide proprie.

“skate. non è un semplice ritorno del franchise, è un’evoluzione completa della serie che è qui per restare“, ha dichiarato Mike McCartney, produttore esecutivo di skate. “Il nostro obiettivo con skate. è quello di rappresentare la libertà, la creatività e la comunità dello skate e condividerli con il maggior numero di persone possibile. Fin dall’inizio, la nostra priorità è stata onorare l’eredità del franchise e allo stesso tempo spingerci verso un nuovo futuro più audace, costruito in collaborazione con i nostri utenti.”

L’uscita in accesso anticipato di skate. è fissata al 16 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.