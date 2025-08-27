Baby Steps, uscita rinviata per evitare Hollow Knight: Silksong

Non solo Demonschool, rinviato a causa della sovrapposizione con il lancio di Hollow Knight: Silksong, ora anche l’uscita di Baby Steps slitta per evitare il confronto diretto con il metroidvania di Team Cherry.

Il videogioco di Gabe Cuzillo, Maxi Boch (Ape Out) e Bennett Foddy (QWOP) si farà attendere qualche giorno in più: la nuova data di uscita è stata fissata al 23 settembre. Il gioco sarà disponibile su PC e PS5.

Baby Steps racconta la storia di Nate, un disoccupato che non ha nulla da offrire, finché un giorno scopre un potere che non sapeva di avere: riuscire a mettere un piede davanti all’altro.