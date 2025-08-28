Crystal Dynamics licenzia un numero imprecisato di dipendenti

A distanza di poche settimane dalla cancellazione di Perfect Dark, ecco arrivare una notizia che purtroppo sorprenderà pochi: Crystal Dynamics ha annunciato un nuovo giro di licenziamenti dopo quello dello scorso marzo.

“Oggi abbiamo preso la difficilissima decisione di separarci da alcuni dei nostri talentuosi colleghi a causa delle condizioni in costante evoluzione del settore,” si legge nel comunicato diffuso via social. “Questa decisione non è stata presa alla leggera. Era tuttavia necessaria per garantire la salute a lungo termine del nostro studio e le nostre principali priorità creative in un mercato in continua evoluzione.”

Non si conosce l’esatta entità dei tagli, tuttavia Crystal Dynamics fa sapere che questa decisione non avrà ripercussioni sullo sviluppo del prossimo Tomb Raider, ormai unico progetto noto in lavorazione presso lo studio.