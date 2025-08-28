Amazon annuncia il MOBA free-to-play March of Giants

Amazon Games ha presentato March of Giants, un nuovo MOBA free-to-play che debutterà prossimamente su PC.
Il gioco prevede scontri multiplayer in cui due squadre formate da quattro giocatori ciascuna si danno battaglia per cercare di annientare la base nemica. I giocatori controlleranno creature giganti, ognuna dotata di armi e abilità specifiche per il loro ruolo, dagli specialisti nella gestione della folla ai giganti in grado di infliggere danni ingenti assestando pochi colpi.
Segnaliamo infine che si terrà una closed alpha su Steam dal 2 al 10 settembre, tuttavia il test è rivolto ai soli utenti nordamericani.
Articolo precedente
Articolo successivo