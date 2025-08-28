skate. presenta i dettagli e la roadmap dell'Accesso Anticipato

Electronic Arts e Full Circle hanno presentato i primi dettagli e la roadmap dell’accesso anticipato di skate., il nuovo videogioco di skateboarding in arrivo tra poche settimane su PC e console.

Il gioco vedrà il ritorno del sistema Flick-It, ora migliorato e reso più preciso, con in più l’introduzione di nuovi trick come powerslide e wallie. Sarà inoltre disponibile la Skatepedia, ossia una guida per padroneggiare i trick, apprendere gli stili e rendere lo skate più accessibile ai nuovi giocatori.

Gli sviluppatori hanno poi presentato la città virtuale di San Vansterdam: un nuovo mondo con quattro quartieri diversi e la nuova possibilità di muoversi in verticale per scoprire tutti gli spot disponibili. Si tratta di un mondo da esplorare liberamente, in cui affrontare sfide, partecipare a diverse sessioni o sfrutta il posizionamento rapido per creare il proprio spot personale.

Per quanto riguarda la roadmap, gli aggiornamenti periodici introdurranno nuovi contenuti ed eventi stagionali. La Stagione 1 celebra l’epoca d’oro dello skateboarding, gli anni ’90, con nuove aree per lo skate, sfide, elementi cosmetici, tracce della colonna sonora e molto altro. Le Stagioni 2 e 3 includeranno anche funzionalità aggiuntive come la chat vocale di gruppo, miglioramenti all’editor dei replay e nuovi trick come impossible e darkslide. Sarà presente un cosiddetto skate.Pass, con percorsi gratuiti e premium che includono ricompense e sfide stagionali.

Ricordiamo che skate. sarà disponibile in accesso anticipato su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S dal 16 settembre.