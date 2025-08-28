Lo Stadio Diego Armando Maradona sarà in EA Sports FC 26

Electronic Arts ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il Comune di Napoli per l’inclusione dello Stadio Diego Armando Maradona in EA Sports FC 26. Lo stadio di casa dell’SSC Napoli sarà il terzo stadio ufficiale della Serie A presente nella serie EA Sports FC, dopo l’Allianz Stadium di Torino e il Bluenergy Stadium di Udine.

Viene fatto sapere che il Maradona è stato riprodotto fedelmente non solo in ogni dettaglio architettonico. I team tecnici di EA Sports hanno infatti realizzato rilievi e riprese audiovisive direttamente sul posto, catturando suoni, atmosfere, per offrire ai giocatori un’esperienza visiva e sonora il più possibile fedele a quella sperimentata dai tifosi nella realtà. L’aggiunta dello Stadio Diego Armando Maradona si inserisce nella cornice della collaborazione pluriennale tra EA Sports e SSC Napoli.

“Siamo davvero entusiasti di portare il leggendario stadio Diego Armando Maradona in FC 26, collaborando con la città di Napoli,” ha dichiarato James Taylor, Director of Football Partnerships di EA Sports. “Il feedback della community ha dato slancio a FC 26 e siamo lieti di poter soddisfare le richieste dei fan di avere questo stadio iconico nel gioco. Non vediamo l’ora di ammirare i tifosi del Napoli mentre festeggiano nel loro stadio, dentro e fuori dal gioco”.

“L’inserimento dello stadio Diego Armando Maradona in EA Sports FC 26 rappresenta un’ulteriore vetrina internazionale e motivo d’orgoglio per la città,” ha commentato il sindaco partenopeo Gaetano Manfredi. “Si tratta di un’occasione per raccontare Napoli e il suo tifo per gli azzurri a tutto il mondo, in particolare ai giovani che vivono questa passione anche attraverso il videogioco. L’atmosfera vibrante dello stadio Diego Armando Maradona accompagna la squadra Campione d’Italia in ogni fase di gioco, prima e dopo la partita. E sono certo che, anche nel videogioco, il tifo napoletano farà la differenza!”

Ricordiamo che EA Sports FC 26 sarà disponibile su PC e console a partire dal 19 settembre 2025 con l’early access.