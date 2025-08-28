Lumines Arise in uscita a novembre, demo disponibile

Enhance ha annunciato la data di uscita di Lumines Arise, il puzzle game musicale per PC, PS5 e dispositivi VR.
Il gioco sarà disponibile dall’11 novembre e verrà venduto al prezzo di € 39,99. Inoltre, gli interessati possono già scaricare una demo per provare direttamente il nuovo titolo di Tetsuya Mizuguchi.
Il dimostrativo include tre livelli single player, la modalità multiplayer online Burst Battle, nonché un tutorial per apprendere le fondamenta del gameplay. Inoltre, viene precisato che la demo di Lumines Arise sarà disponibile solamente fino al prossimo 3 settembre.