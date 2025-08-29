Warhammer 40,000: Space Marine 2, ecco la roadmap dell'Anno 2

Focus Entertainment e Saber Interactive hanno presentato la roadmap relativa agli aggiornamenti dell’Anno 2 di Warhammer 40,000: Space Marine 2.
Si comincia già dal 4 settembre con la pubblicazione della patch 10. Questa includerà vari contenuti gratuiti, tra cui: una nuova missione PvE, una modalità PvP inedita che permette ai giocatori di controllare un Bruto Infernale, una mappa PvP aggiuntiva, la modalità di gioco PvE denominata Stratagemmi, tre armi addizionali, un nuovo nemico (la progenie del caos), e un pacchetto di oggetti di personalizzazione estetica dedicati alla fazione caotica.
Il 4 settembre verrà pubblicato anche il nuovo Season Pass a pagamento. Quest’ultimo includerà ulteriori oggetti cosmetici: si parte con quelli dedicati ai capitoli dei Templari Neri e dei Magli Imperiali, disponibili già assieme alla patch 10. Successivamente verranno pubblicati altri oggetti dedicati alle Salamandre, agli Angeli Sanguinari, alla Guardia del Corvo e ad altri capitoli di Space Marine.
Nel corso dei prossimi mesi, poi, verranno pubblicate ulteriori patch gratuite che introdurranno altri contenuti del calibro di nuove missioni PvE, la classe aggiuntiva del Techmarine (in arrivo all’inizio del 2026), classi di nemici aggiuntive, modifiche al sistema di progressione e molto altro. Saber ha in programma aggiornamenti per Space Marine 2 fino alla metà del prossimo anno, come riportato nella roadmap in calce all’articolo.