Lost Soul Aside: demo disponibile su PC e PS5

Sony Interactive Entertainment e lo sviluppatore cinese Ultizero Games hanno pubblicato la demo di Lost Soul Aside su PC (Steam) e PS5.

Questo dimostrativo permette di provare le fasi iniziali dell’action RPG, vestendo i panni del protagonista Kaser e affrontando due battaglie contro altrettanti boss: la letale Regina delle Rose, una leggendaria guerriera che sferra attacchi rapidi, e il comandante Cavaliere sacro Victor. Viene precisato che i progressi della demo non potranno essere trasferiti nel gioco completo.

Infine, vi ricordiamo che anche la versione completa di Lost Soul Aside è disponibile da oggi su PC e PS5.