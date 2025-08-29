Don't Nod annuncia la data di uscita di The Lonesome Guild

Don’t Nod, qui nelle vesti di publisher, ha annunciato la data di uscita di The Lonesome Guild, l’action RPG per PC e console sviluppato dagli italiani di Tiny Bull Studios.

The Lonesome Guild racconta le vicende di un improbabile gruppo di alleati che imparano a conoscersi e a trovare un legame in un mondo minacciato dalla solitudine. Qui una nebbia fittissima si sta diffondendo, corrompendo tutto ciò che incontra sul suo cammino. Il nostro scopo sarà radunare una gilda di sei disadattati, ognuno con le proprie abilità, storie e difficoltà, passando da un personaggio all’altro durante la battaglia e l’esplorazione, creando legami che sbloccheranno potenti combo e piacevoli momenti da condividere attorno al falò.

The Lonesome Guild sarà disponibile su PC (via Steam), PS5 e Xbox Series X|S dal 23 ottobre.