Dying Light: The Beast, un trailer dedicato al protagonista

Techland ha pubblicato il primo di una serie di trailer dedicati a Kyle Crane, il protagonista di Dying Light: The Beast.

Il primo filmato mostra le sofferenze di Kyle Crane e le torture a cui è stato sottoposto dal Barone in oltre dieci anni di esperimenti. Ora finalmente libero dalla prigionia, Kyle può saziare la sua sete di vendetta affrontando le forze di colui che lo ha tenuto in cattività per oltre un decennio.

Dying Light: The Beast sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 19 settembre.