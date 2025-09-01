Escape from Tarkov sta per approdare su Steam

Mentre ci avviciniamo alla data di uscita della versione 1.0 di Escape from Tarkov, lo sviluppatore russo Nikita Buyanov ha fatto sapere che il gioco verrà presto pubblicato su Steam.

La notizia è stata diffusa via social, tuttavia al momento la pagina del prodotto non è ancora attiva, dunque non è consultabile dal pubblico. Possiamo ipotizzare che Escape from Tarkov debutterà su Steam in occasione del lancio della versione completa, in uscita il prossimo 15 novembre. Si tratta in ogni caso di una congettura che non è stata confermata dal team di sviluppo.

In Accesso Anticipato da diversi anni, dal 2017 per la precisione, Escape from Tarkov è uno sparatutto in soggettiva con meccaniche di estrazione.