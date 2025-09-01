Borderlands 4: presentati i contenuti post-lancio

Gearbox ha presentato i contenuti post-lancio di Borderlands 4 disponibili prossimamente: una gamma di aggiornamenti gratuiti e DLC a pagamento. Questi ultimi si divideranno in Pacchetti Storia e Pacchetti Taglia.

Il primo dei due Pacchetti Storia annunciati presenta il ritorno di Ellie in Mad Ellie and the Vault of the Damned. Con un tema di orrore cosmico dal tono più sanguinoso e oscuro, questo Pacchetto Storia include una nuova regione di Kairos da esplorare, diverse missioni principali e secondarie, nuovo equipaggiamento leggendario, e l’introduzione del primo Cacciacripta giocabile post-lancio. Inoltre, questo pacchetto offre 4 nuove skin per i Cacciacripta, 2 nuove skin per i veicoli, 3 skin per i droni ECHO-4 con relativi accessori, e 1 telaio ECHO-4.

Con il lancio del primo Pacchetto Taglia, i giocatori vivranno missioni narrative che espandono l’universo di Borderlands. Queste missioni sveleranno di più sui nuovi personaggi che i giocatori incontreranno su Kairos, a partire da Rush, il leader degli Outbounders. Ogni Pacchetto Taglia include nuove Missioni Principali, un nuovo boss, nuovo Equipaggiamento Leggendario, 1 Skin per il giocatore, 1 Skin per il drone ECHO-4, 1 nuovo veicolo e una Carta della Cripta, che permette ai giocatori di sbloccare 24 cosmetici e 4 pezzi di equipaggiamento ri-rollabile.

Inoltre, per quanto riguarda i contenuti gratuiti disponibili per tutti i giocatori, i Mini-Eventi Stagionali che partiranno a ottobre con Horrors of Kairos offriranno nuove Armi Leggendarie, nuovi Cosmetici e una nuova Variante Meteo. Sempre disponibili dopo il lancio senza costi aggiuntivi, i Boss Invincibili torneranno per mettere alla prova l’abilità e la build dei giocatori all’interno di nuove arene di boss di alto livello. Tra le ricompense ci saranno nuove Armi Leggendarie. Infine, un nuovo livello della Modalità Cacciacripta Superiore Suprema verrà pubblicato assieme a ogni Boss Invincibile.

Ricordiamo che Borderlands 4 sarà disponibile dal 12 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S. La versione per Nintendo Switch 2 uscirà invece il successivo 3 ottobre.