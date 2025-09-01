NetEase chiude T-Minus Zero Entertainment dopo appena due anni

A due anni dalla fondazione avvenuta nell’estate del 2023, T-Minus Zero Entertainment è stato chiuso da NetEase.

“Questa decisione è stata presa dopo un’attenta riflessione, dopo essere stati ispirati dalla partnership con lo studio e dalla sua visione audace,” ha affermato un portavoce di NetEase ai taccuini di Game Developer. “Tuttavia, abbiamo dovuto rivalutare le nostre priorità aziendali e ora stiamo lavorando a stretto contatto con lo studio per fornire supporto e valutare i prossimi passi“.

T-Minus Zero Entertainment è stato uno studio guidato da Rich Vogel, un veterano di BioWare che ha lavorato a Star Wars: The Old Republic. Il team stava sviluppando un action multiplayer con visuale in terza persona.