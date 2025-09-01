Daniel Drapeau, game director di Fairgames, lascia Haven Studios

Un’altra tegola si abbatte su Fairgames, il videogioco live service prodotto da PlayStation in lavorazione presso Haven Studios. Il game director del progetto, Daniel Drapeau, ha lasciato lo studio per entrare a far parte dell’organico di WB Games Montreal.

“Da questa settimana sono entrato a far parte di WB Games Montreal Inc. come Creative Director,” ha dichiarato lo stesso Drapeau in un post social. “Non vedo l’ora di iniziare questa meravigliosa avventura con tutte le fantastiche persone qui nello studio. Voglio anche ringraziare in modo particolare Yves Lachance, Logan A. Lesage e Bryan Theberge per la loro fiducia e il loro supporto durante tutto il processo. Ora, diamoci da fare!”

Quella di Drapeau è la seconda defezione illustre in pochi mesi. Lo scorso maggio, infatti, la fondatrice Jade Raymond lasciò Haven Studios. A questo punto non sappiamo che fine farà Fairgames, già rinviato al prossimo anno, ma il futuro del progetto sembra sempre più a rischio.