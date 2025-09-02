Sony annuncia uno State of Play dedicato a 007 First Light

Sony ha annunciato un nuovo State of Play, tuttavia questa volta sarà interamente dedicato a 007 First Light, l’action sviluppato da IO Interactive che ha per protagonista l’agente segreto più famoso del mondo dell’intrattenimento.

L’appuntamento è fissato alle 20:00 (ora italiana) di domani, mercoledì 3 settembre. La trasmissione durerà una trentina di minuti e potrà essere visionata tramite il canale YouTube ufficiale di PlayStation. Lo State of Play si concentrerà in particolar modo sul gameplay, con James Bond alle prese con la sua prima missione come recluta dell’MI6.

Ricordiamo che 007 First Light verrà pubblicato nel 2026 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.