Hell is Us: un nuovo trailer in vista del lancio

Nacon e Rogue Factor hanno pubblicato un nuovo trailer di Hell is Us per celebrarne il lancio.
Il filmato mostra le caratteristiche principali del gioco, tra cui i combattimenti, l’esplorazione priva di mappa e segnalini obiettivo, i puzzle e i vari dungeon disseminati nel mondo di gioco.
Hell is Us verrà pubblicato su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 4 settembre, tuttavia chiunque abbia prenotato la Deluxe Edition può già giocarci grazie all’accesso anticipato di 72 ore. Segnaliamo, infine, che presto pubblicheremo la nostra recensione di questo particolare action adventure.
