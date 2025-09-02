Helldivers 2: Nel Cuore dell’Ingiustizia arriva oggi

Arrowhead Game Studios ha pubblicato il nuovo aggiornamento di Helldivers 2 intitolato Nel Cuore dell’Ingiustizia, ora disponibile su PC e console, con la guerra contro i Terminidi che si sposta nel profondo dei Mondi Alveare.
Questo aggiornamento introduce una serie di novità, tra cui Guerra sotterranea, dove gli helldivers devono spostarsi attraverso tunnel tortuosi mentre fronteggiano gli orrori che si celano nell’oscurità. Vengono introdotti nuovi ambienti dei Mondi Alveare, nemici inediti e nuove missioni.
Disponibile anche il Titolo di guerra premium Diavoli della sabbia, con nuove armi, ulteriori stratagemmi ed equipaggiamento di personalizzazione estetica aggiuntivo.